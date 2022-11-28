Düzceli küçük kızın Türk Kızılay ve AFAD ekipleriyle tanışma isteği yerine getirildi

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DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Cevdet Atay'a yazdığı mektupta, Türk Kızılay'ı ve AFAD ekipleriyle tanışmayı hayal ettiğini belirten 9 yaşındaki Elisa Kandemir'in, bu isteği yerine getirildi.

Merkeze bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde oturan Elisa Kandemir, depremin ardından Vali Cevdet Atay'a mektup yazarak, Türk Kızılay ve AFAD ekipleriyle tanışmak istediğini belirtti.

Vali Atay'ın talimatıyla harekete geçen Türk Kızılay ekipleri, Elisa'yı yaşadığı mahallede ziyaret etti.

Kızılay yeleği giyen Elisa, daha sonra ekiplerle Kültür Mahallesi'ndeki Afet Koordinasyon Alanı'na geldi.

Türk Kızılay Afet Yönetimi Genel Müdürü İbrahim Özer ile de tanışan Kandemir, AFAD ve Türk Kızılay ekipleriyle bir araya geldi.

Afet Koordinasyon Alanı'nı gezen Elisa'ya, Özer tarafından çeşitli hediyeler de verildi.





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