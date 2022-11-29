Psikososyal destek ekipleri Düzce'de deprem bölgesinde 7 bin 400 kişiye ulaştı

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DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER / CEM ALİ KUŞ - Düzce'de depremin ardından yaşanan travmanın atlatılabilmesi için sahaya çıkan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı psikososyal destek ekipleri 6 günde 7 bin 400 kişiyle görüştü.

Psikososyal destek ekipleri, depremde evleri hasar gören ve konutlarına girmeye çekinenlerin konaklaması için kent merkezi ile Gölyaka, Çilimli ve Cumayeri ilçelerinde kurulan çadır kentlerde çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte toplam 2 binin üzerinde çadırın bulunduğu 30 noktaya ziyaretler gerçekleştiren ekipler, yaşanan travmanın atlatılabilmesi için ihtiyaç duyanlara destek sunuyor.

Ekipler, Düzce Gençlik ve Spor il Müdürlüğüne bağlı spor salonlarında da etkinlikler düzenleyerek çocukları da yalnız bırakmıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk, AA muhabirine, Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 şiddetindeki depremin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Depremin ardından Bakanlık olarak sürekli sahada olduklarını vurgulayan Öztürk, "Sahada 10 aracımız ve 122 personelle, 7 bin 400 vatandaşımıza psikososyal destek hizmeti sunduk. Toplu yaşam alanlarında çocuklarımıza oyun alanları oluşturduk. Sohbet edip oyunlar oynuyoruz. Onların algılarını depremden uzaklaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

- "Çocuklarımızı, bu süreçten çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz"

Öztürk, çalışmalarının 24 saat esasıyla yürütüldüğüne işaret ederek, şunları söyledi:

"Ekiplerimiz canla başla, içinde bulunduğumuz durumda vatandaşlara destek sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Devletimiz tüm imkanlarıyla, tüm bakanlıklar ve temsilcileri burada, ellerinden geleni canla başla yapıyorlar. Vatandaşlarımızı bir an önce, rutin günlük hayatlarına çevirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Okullara ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün rehber öğretmenleri ve bizim uzman ekiplerimizle birlikte çocuklarımızı, bu süreçten çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz."

- "Şoku atlatmak için bize çok yardımcı oluyorlar"

Depremin merkez üssü Gölyaka ilçesinde yaşayan ve ailesiyle kurulan çadırlarda kalan 28 yaşındaki Birgül Bal, verilen psikososyal destekten memnun olduklarını, buradaki hizmetleri beğendiklerini dile getirdi.

Bal, "O şoku atlatmak için bize çok yardımcı oluyorlar. Sohbet muhabbet ederken insan rahatlıyor. Kafasından az bile olsa gidiyor. Hepsi profesyonel ekipler hepsi bize yardımcı olmaya çalışıyor burada. Çok faydasını görüyoruz." dedi.

Genelde çocuklarla ilgili alandan faydalandıklarını anlatan Bal, "Psikolojik olarak destek alıyoruz. Sürekli bize yardımcı oldular. Biraz da olsa deprem şokunu attık. Eskisi gibi değiliz yani. Rahat rahat gezebiliyoruz. O psikolojiden biraz da olsa çıkabildik." diye konuştu.

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