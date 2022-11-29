Düzce'de depremzedelerin yaraları sarılıyor

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DÜZCE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Düzce'de depremde ağır hasar aldığı tespit edilen 457 konutun yerine TOKİ tarafından yenilerinin inşa edileceğini açıklaması, depremzedeler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Gölyaka ilçesinde 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede depremzedelerin yaraları sarılıyor.

İl merkezi ve ilçelerde ağır hasar alan binaların ekipler tarafından yıkımı devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün düzenlenen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda depremde ağır hasar aldığı tespit edilen Düzce merkez ile Cumayeri, Çilimli, Gölyaka ve Gümüşova ilçelerindeki 457 konutun yerine TOKİ tarafından yenilerinin inşa edileceğini duyurması hak sahiplerini sevindirdi.

- "Depremin ardından devletin sıcak elini hissettik"

Gölyaka ilçesinde ağır hasar gören evi hakkında yıkım kararı verilen Fethi Özgenç, AA muhabirine, deprem sırasında hasar gören evlerinde olmadıklarını ancak ev ve eşyalarının zarar gördüğünü söyledi.

Yıkım kararı verilen evin tek katlı olduğunu aktaran Özgenç, "Evimizde ağır hasar tespit edildi. Yıkıma karar verdiler. Devlet de gerekeni söylediğine göre ev verilecek bize artık. Cumhurbaşkanımızın açıklamasını da duyduk. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Özgenç, depremin ardından devletin sıcak elini hissettiklerini dile getirerek, "Bu depremde devlet yanımızdan ayrılmadı. Yardımlar olsun, hepsi çok hızlı geldi. Devletimiz yanımızda." dedi.

Cengiz Sepetçi de ağır hasar aldığı için yıkımı gerçekleştirilen evlerinin yerine yenisinin verileceğini duyduğu için mutlu olduğunu kaydetti.

Devlet yetkililerine teşekkür eden Sepetçi, "Teşekkür ederiz Cumhurbaşkanımıza. Herkesten Allah razı olsun. Herkes gücünün yettiği kadar yardımcı oluyor. Evimiz hasar aldı ve yıkıldı. Eşyalarımız kırıldı, döküldü. Yardımcı olacaklar, söz verdiler." ifadelerini kullandı.

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