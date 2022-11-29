Düzce'de "yanan su"ya inceleme

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bir alanda yeraltından çıkan yanıcı özellikteki sıcak suya ilişkin inceleme başlatıldı.

İlçeye bağlı Yeşilova köyünde bir su kuyusunun yakınında yeraltından çıkan sıcak suyun yanıcı özellikte olduğu fark edildi.

Köyde yaşayanların durumu yetkililere bildirilmesi üzerine köpüklü ve yanıcı özellikteki suyla ilgili Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ekiplerinin araştırma yapacağı öğrenildi.

AFAD ekiplerince sudan alınan numune ise ilgili birimlere gönderilecek. Ayrıca kuyunun etrafında güvenlik önlemi alındı.

- "Nedenini araştırmak gerekiyor"

Bölgeye giderek incelemede bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, gazetecilere, şu anki bilgiye göre, sürecin birkaç yıl önce artezyen kuyusunun açılmasıyla başladığını söyledi.

Sözbilir, 1999 depreminden bugüne yeraltının sıkıştığını, stres altında kaldığını belirterek, "Aşağıdaki yeraltı sularıyla daha aşağıda var olan doğal kaynaklar olabilir çünkü suyun içine baktığımızda kükürt var. Bir de yanıcı özelliği var, metanla ilgili bir sıkıntı da var burada. Burada bir jeolojik ortam var. Şu anda iki fayın arasındayız. Analiz anlamında ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekiyor ama şu anda söyleyebileceğimiz şey; doğal bir olay olduğu ve depremle doğrudan bağlantılı olmasa da fayların varlığıyla ilişkili yapı olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Sözbilir, şunları kaydetti:



"Herhangi bir tehlike doğurmaz ama tabii ki bunun nedenini araştırmak gerekiyor. Tam olarak ne olduğunun mutlaka ortaya konması gerekiyor. Bu suyla sulama yapılamaz şu anda çünkü içinde kükürt ve yanan bir şey var. Bunla sulama yapılma olasılığı yok, mutlaka analizinin yapılması gerekiyor. Bu rengi alması ve o şekilde köpürmesinin nedeni ortaya konmadan hiçbir yerde kullanılamaz bu su. Buradaki yerin jeolojik yapısından kaynaklı, yani bölgede demek ki jeotermal bir mekanizma var."

Yeşilova Köyü Muhtarı Halit Zerin de artezyen kuyusunun yaklaşık 20 yıldır bulunduğunu söyledi.

Olayın 4 yıldır tanığı olduğunu aktaran Zerin, "Daha önce de buradan bu şekilde çıktı. Arkadaşlar yanlışlıkla çakmakla yakmışlar, söndürmekte güçlük çektik. 4 yıldır kontrolümüzde, bilgimiz dahilinde olan bir şey. Yeni bir şey değil. Yani bu yanan suyla ilgili 'Tutuştu, depremden sonra falan...' diye bir şey olmasın. Kesinlikle öyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.

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