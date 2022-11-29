Düzce'de çatıda mahsur kalan kedi kurtarıldı

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde çatıda mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Atatürk Mahallesi'nde bir binanın çatısında bir kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, Yığılca Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtardı.

Durumu ekiplere bildiren Önsel Öztürk, "Duyarlı Yığılca Belediyesine teşekkür ediyoruz. Öğle saatlerinde fark ettiğim kedi akşam saatlerine kadar orada kalınca mahsur kaldığını anladık. Durumu Belediye Başkanımıza bildirdik. Sağ olsun o da ekipleri buraya gönderdi." diye konuştu.



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