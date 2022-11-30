Düzce'de depremzedeler için konteynerler kuruluyor

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DÜZCE (AA) - Düzce'de yaşanan depremden etkilenen vatandaşlara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) gönderilen konteynerlerin kurulumu gerçekleştiriliyor.

Kentte 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelerin acil barınma ihtiyacının karşılanması için bölgeye 280 konteyner sevk edilmesi kararlaştırıldı.

AFAD tarafından belirli noktalara ve toplanma alanlarına çadırlar kurulan kentte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çalışmaları neticesinde evlerinde ağır hasar oluşan ve acil yıkım kararı verilen vatandaşlar için konteyner sevk edildi.

AFAD Bölge Lojistik Merkezi'ne gelen 138 konteynerden 113'ünün kent merkezi ve ilçelerde kurulumu tamamlanırken, geriye kalan ve bölgeye ulaşacak konteynerlerin kurulumunun ise gelecek günlerde yapılacağı öğrenildi.

Ayrıca Çilimli ve Gölyaka ilçelerinde geçici konaklama merkezi kurulum işlemleri devam ediyor.

Öte yandan depremzede vatandaşların barınma ihtiyacına yönelik kurulan çadırlarda 10 bin 126 kişi barınıyor. Afet Yönetim Merkezi koordinesinde spor salonu, yurt ve pansiyonlarda ise 1028 kişi konaklıyor.

Kentte 17 ikram aracı ve 9 mobil mutfakla vatandaşlara hizmet veriliyor.

- "Vatandaşlarımız ev konforunda devletimizin imkanlarından yararlanacak"

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, AA muhabirine, ilçede yaklaşık 7 dönümlük alanı konteyner kent için hazırladıklarını belirtti.



Kurulumun başladığını, ilk etapta 25 konteyner kuracaklarını aktaran Demircan, şunları kaydetti:



"Hasarlı 40 evin yıkımı başladı. Kiracı, ev sahibi olan ve evi yıkılanlar, burada altyapısı tamamlanmış konteyner kentimizde rahat bir şekilde, ev konforunda devletimizin imkanlarından yararlanacak. Kurumlar arası işbirliğine önem vererek çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Günlük yaşama dönmek için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Demircan, depreme de her an hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti.





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