Düzce'de depremde ağır hasar gören cami yıkıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce'de depremde ağır hasar gören cami yıkıldı

AA

Düzce'de depremde ağır hasar gören cami yıkıldı

DÜZCE (AA) - Düzce'de yaşanan depremde ağır hasar gören Çilimli Merkez Camisi'nin yıkımı tamamlandı.

Kentte 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından alınan karar doğrultusunda ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, hazırlıkların tamamlanmasının ardından Çilimli Merkez Camisi'nde yıkım işlemlerine başladı.

Caminin etrafında güvenlik önlemi alınmasının ardından iş makinesiyle yıkım işlemine geçildi.

Caminin yıkımı tamamlanırken, ekipler bölgede temizlik çalışması yürütüyor.

Öte yandan ilçede ağır hasarlı diğer binaların ise gelecek günlerde yıkılması planlanıyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce'de depremzedeler için konteynerler kuruluyor
YEREL HABERLER Düzce'de depremzedeler için konteynerler kuruluyor
Depremden etkilenen çocuklar korkularını oyunla yeniyor
YEREL HABERLER Depremden etkilenen çocuklar korkularını oyunla ...
Depremde Düzce'ye gelen destek ekipleri konakladıkları yurtlarda öğrencilere not bıraktı
YEREL HABERLER Depremde Düzce'ye gelen destek ekipleri ...
Deprem bölgesinde görevli polisler, kullandıkları eşyalar için öğrencilerden helallik istedi
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde görevli polisler, kullandıkları ...
Düzce'de çatıda mahsur kalan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Düzce'de çatıda mahsur kalan kedi kurtarıldı
Düzce'de "yanan su"ya inceleme
YEREL HABERLER Düzce'de "yanan su"ya inceleme
Düzce Valisi Atay'dan depreme ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Düzce Valisi Atay'dan depreme ilişkin açıklama:
Düzce'de depremde ağır hasar gören yapıların yıkımı sürüyor
YEREL HABERLER Düzce'de depremde ağır hasar gören yapıların yıkımı ...
Düzce'de depremzedelerin yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Düzce'de depremzedelerin yaraları sarılıyor
Psikososyal destek ekipleri Düzce'de deprem bölgesinde 7 bin 400 kişiye ulaştı
YEREL HABERLER Psikososyal destek ekipleri Düzce'de deprem ...
Düzceli küçük kızın Türk Kızılay ve AFAD ekipleriyle tanışma isteği yerine getirildi
YEREL HABERLER Düzceli küçük kızın Türk Kızılay ve AFAD ekipleriyle ...
Düzce'de devrilen tarım aracındaki sürücünün annesi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Düzce'de devrilen tarım aracındaki sürücünün annesi ...
Hasarlı binadan kurtarılan muhabbet kuşu Düzce itfaiyesine emanet
YEREL HABERLER Hasarlı binadan kurtarılan muhabbet kuşu Düzce ...
(Görüntülü)SONBAHARIN RENKLERİ DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)SONBAHARIN RENKLERİ DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
Düzce'de çadır kentlerde kalan depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor
YEREL HABERLER Düzce'de çadır kentlerde kalan depremzedelerin ...
Düzce'de sonbahar renkleri dronla görüntülendi
YEREL HABERLER Düzce'de sonbahar renkleri dronla görüntülendi
Düzce'deki depremde ağır hasar alan 5 bina yıkıldı
YEREL HABERLER Düzce'deki depremde ağır hasar alan 5 bina yıkıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.