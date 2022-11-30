CHP heyeti Düzce'de ziyaretlerde bulundu

DÜZCE (AA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yer aldığı heyet, Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince Çilimli ilçesinde kurulan Melen İdari Binası'nın açılış töreninde konuşan Torun, Türkiye Cumhuriyeti devletinin birçok süreci aştığını, önemli deneyimler ve zorluklar yaşadığını söyledi.

Sorunların çözülebileceğini belirten Torun, "Ama ne zaman ayrışırsak ne zaman ötekileşirsek işte o zaman çözümde zorlaşırız." dedi.

Özkoç ise Melen Barajı konusuna değinerek "Çok yakın zamanda CHP ve Millet İttifakı iktidara gelecek. O gün bitecek, milletimizin hizmetine girecek. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Nasıl bir Türkiye istediğimizi millet masasının değerli genel başkanları, Anayasa'da yapacakları değişikliklerle ve parlamenter sistemi nasıl güçlendireceklerini anlatarak tüm kamuoyuna duyurdular. Sıra milletimizin iradesine geldi." ifadesini kullandı.

İmamoğlu ise İstanbul'a su götürmek için hazırlanan Melen Barajı projesinde başlandığı andan itibaren aradan geçen sürede yaşanan gelişmelerden bahsetti.

- CHP heyeti çadırlarda kalan depremzedeleri ziyaret etti

Daha sonra Düzce kent merkezine geçen Torun ve İmamoğlu ile beraberlerindeki CHP il yönetimi ve çevre illerden gelen CHP'li belediye başkanları, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP heyeti, 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Anıt Park Millet Bahçesi'nde kurulan çadırlarda kalan depremzedeleri dinledi.

Torun ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, depremin herkesi korkuttuğunu söyledi.

Bundan ders alınması gerektiğini vurgulayan Torun, "Bütün bilim adamları önümüzdeki süreçte belli fay hatlarının kırılmasından dolayı her an deprem tehlikesiyle yan yana olduğumuzu ifade ediyor. Bize düşen; dayanıklı binalar yapmak. Bina envanterimizi elden geçirip depreme dayanıklı olmayanları rehabilite etmek." diye konuştu.

İmamoğlu da insanların endişe yaşadığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Burada 23 yıl önce acıları hep beraber yaşadık. Kayıplarımız olmuştu. Bugün baktığımızda bu deprem bizleri çok çok ürkütecek şiddette bir deprem değildi. Burada esas olan; yapıların güvenliği ve sağlamlığı. Burada hem ekiplerimizle hem de il başkanlarımızla saha tespitleri yapılacak. Nasıl katkılar sunabiliriz? Devletimizin kurumları zaten burada; AFAD ve diğerleri. Orada yapılan ve eksik kalan bazı şeyler varsa İstanbul halkı adına elimizden geleni yapacağımızı hem yetkililerle hem de şu an çadırda olan vatandaşlarımızla paylaştık."

Daha önce yaşanan acıların bir daha yaşanmamasını umduklarını belirten İmamoğlu, "1999 depreminden sonra hangi tedbirleri ne kadar aldık ne kadar alamadık, bunun hep beraber muhakemesini yapıp İstanbul'da da yoğun mücadele içerisindeyiz. Türkiye'nin farklı yerlerinde de bunu ele alıp topyekûn bir seferberlikle çözmemiz gereken bir husus. Bir kez daha bunu burada gördük." değerlendirmesinde bulundu.

CHP heyeti, daha sonra Gölyaka ilçesinde kurulan çadır kenti ziyaret ederek depremzedeleri dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.