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Düzce'de 13. kattan düşen kişi öldü

AA

Düzce'de 13. kattan düşen kişi öldü

DÜZCE (AA) - Düzce'de 15 katlı binanın 13'üncü katından aşağıya düşen kişi hayatını kaybetti.

Merkeze Bağlı Konuralp Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 15 katlı binanın 13'üncü katından düşen Onur Salık (25), ağır yaralandı.

Olayı görenlerin bildirmesi üzerine mahalleye gelen 112 Acil servis ekipleri, yaralıyı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Salık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Salık'ın Düzce Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü yüksek lisans öğrencisi olduğu öğrenildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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