DÜ Rektörü Sözbir'den taziye mesajı

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DÜZCE (AA) - Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, evin balkonundan düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi için başsağlığı mesajı yayınladı.

Sözbir, Şehit Murat Demir Mahallesi'nde bulunan 15 katlı binanın 13. katından düşerek dün hayatını kaybeden DÜ Radyo, Televizyon ve Sinema yüksek lisans öğrencisi Onur Salık'ın (25) ölümünü üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.

Rektör Sözbir, mesajında, "Merhum öğrencimiz Onur Salık'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzeri yakınlarına, arkadaşlarına ve tüm sevdiklerine sabır ve başsağlığı dileriz." ifadesini kullandı.

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