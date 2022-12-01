Düzce Üniversitesinde deprem nedeniyle sınavlar 1 hafta ertelendi

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DÜZCE (AA) - Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörlüğü, kentte meydana gelen 5,9 şiddetindeki deprem nedeniyle vize sınavlarının bir hafta ertelendiğini bildirdi.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, depremin ardından üniversite yerleşkesindeki binalarda meydana gelen sıva, kısmi asma tavan hasarlarının onarıldığı, eğitim-öğretim faaliyetlerine de 5 Aralık Pazartesi günü devam edileceği belirtildi.

Sınavların öğrencilerin motivasyonlarının olumsuz etkilememesi için bir hafta ileriye alındığı kaydedilen açıklamada, "2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarı yılı ara sınav (vize) tarihleri 1 hafta daha ileri alınmış olup, 12-18 Aralık 2022 tarihinde örgün (yüz yüze) olarak gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimizin güvenliği bizim için her zaman en önemli unsurdur." ifadelerine yer verildi.





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