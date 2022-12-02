Düzce'de kayıp 2 genç kız 10 saat sonra bulundu

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 2 genç kıza, polis ekiplerince 10 saat sonra ulaşıldı.

İlçe merkezinde yaşayan G.Y. (16) ile M.G'den (17) dün akşam saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, polis ekiplerinden yardım istedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genç kızların gidebileceği adresler ile yol güzergahlarında arama çalışması başlattı.

Kayıp kızlar, ekipler tarafından yaklaşık 10 saat sonra bir akrabalarının yaşadığı Güney köyünün yolu üzerinde bulundu.

Sağlık kontrolünden geçirilen 2 genç kız, daha sonra ailelerine teslim edildi.

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