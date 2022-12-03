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GÜNCELLEME - Depremde Düzce'ye gelen jandarma destek ekiplerini taşıyan minibüs dönüş yolunda kaza yaptı

AA

GÜNCELLEME - Depremde Düzce'ye gelen jandarma destek ekiplerini taşıyan minibüs dönüş yolunda kaza yaptı

DÜZCE (AA) - Düzce'de yaşanan 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası kente destek için Zonguldak'tan gelen jandarma ekiplerini taşıyan minibüsün dönüş yolunda kaza yapması sonucu 6 personel yaralandı.

Kentte 23 Kasım'da meydana gelen depremin ardından çadır kurulumuna destek vermek için gelen Zonguldak Jandarma Komutanlığı ekipleri, görevlerini tamamlayarak dönüş yoluna geçti.

Ekipleri taşıyan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 EL 921 plakalı minibüse, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu Kestane Bayırı mevkisinde, M.K. idaresindeki 37 BJL 588 plakalı kamyon arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle içinde 13 askeri personel bulunan minibüs, yol kenarındaki ağaçlık alana savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 personel, hastaneye kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü M.K, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Öte yandan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kılıç, kaza yerine gelerek incelemede bulundu.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da yaralı personelin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

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