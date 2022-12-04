Düzce'de depremde ağır hasar gören binaların yıkım işlemi sürüyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binaların yıkım işlemi devam ediyor.

Kaynaşlı ilçesine bağlı Fındıklı köyünde Mehmet Arslan'a ait ağır hasarlı tek katlı müstakil evin yıkılması için harekete geçildi.

Bunun üzerine bölgeye giden jandarma ve zabıta ekipleri, evin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, daha sonra iş makinesiyle evin yıkılması için çalışma başlattı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin tespit ettiği ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları 27 Kasım'dan bu yana devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.