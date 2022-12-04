Düzce'de bir kişi iş yerinde ölü bulundu

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 2 gündür haber alınamayan kişi iş yerinde ölü bulundu.

Akaryakıt istasyonunda çalışan ve cuma günü sabah işe gittikten sonra bir daha haber alınamayan Metin Hoşgör'ün (50) ailesi, durumu polis ekiplerine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

Aramalardan sonuç alamayan polis ekipleri, Hoşgör'ün, kendisine ait olan ve boş zamanlarında gittiği Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında bulunan erkek kuaförünü kontrol etti.

Polis ekiplerince iş yerinde hareketsiz halde bulunan Hoşgör'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Hoşgör'ün cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hoşgör'ün alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği ve sahte içki kullandığı üzerinde duruluyor.

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