Düzce'de kargo aracındaki valizlerde 65 kilogram esrar ele geçirildi

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DÜZCE (AA) - Düzce'de kargo aracında valizlere gizlenmiş 65 kilo 598 gram esrar ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, talimat doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Otoyolu üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Otoyolun Kaynaşlı mevkisinde durdurulan tırın dorsesinde, kargoların bulunduğu kısımda valizlere gizlenmiş 65 kilo 598 gram esrar bulundu.

Araçtaki şüpheliler hakkında "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.





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