Düzce'de kadın hasta özel tedavi programıyla fazla kilolarından kurtuldu

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DÜZCE (AA) - Düzce'de kadın hasta, çeşitli sağlık sorunları yaşadığı fazla kilolarından özel tedavi programıyla kurtuldu.



Kilosu nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen ve solunum ile diz problemleri çeken Y.G. (45), Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine tedavi için başvurdu.

Hasta üzerinde yapılan tetkiklerin ardından Aile Hekimliği Anabilim Dalı Obezite Polikliniği ile İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji Polikliniğinde tedavi için program düzenlendi.

Uzman ekipler tarafından takibe alınan hasta, uygulanan beslenme ve egzersiz programlarının ardından ameliyatsız olarak bir yılda 177 kilodan 81 kiloya düştü.

Sedyeyle girdiği hastaneden yürüyerek ve ağrılarından kurtularak çıkan Y.G, "Nefes darlığım vardı. Rahatsızlanınca ambulansla hastaneye getirildim. Kalp sıkışması nedeniyle 11 gün hastanenin Göğüs Hastalıkları Bölümünde tedavi oldum. Aşırı kilolu olduğum için doktorlar beslenme düzenimi değiştirmemi tavsiye etti." ifadelerini kullandı.

Kilo problemi yaşayanların doktor kontrolünde sağlıklı beslenme ve spor alışkanlıklarını düzenlemeleri tavsiyesinde bulunan Y.G, kilo vermede azimli ve kararlı olmanın da önemli olduğunu vurguladı.

DÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir Kaya da obezitenin dünyanın bir numaralı sağlık sorunu haline geldiğine dikkati çekerek, birçok sağlık sorununa neden olduğunu kaydetti.

Hastaneye morbid obezite şikayetiyle başvuran hastanın tedavisinin, multidisipliner yaklaşımla yapıldığını anlatan Kaya, “Hastamıza düzenli poliklinik kontrolünde psikososyal destek, davranış değişikliği, diyetisyen desteği verildi. Ayrıca hastanemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji Bilim Dalı Polikliniğinde medikal tedavi de verilerek, yaklaşık bir yıl takip edildi. Polikliniğimizdeki takiplerini aksatmayan, her seferinde istikrarlı kilo veren hastamızın bir yıl sonrasında 177 kilodan 81 kiloya düştüğü görüldü. Kilo kaybı sonrası oluşan sarkmaları plastik cerrahiyle tedavi edilen hastanın sağlıklı kilo vermesi sağlanıp, ideal kilolara ulaşması hedeflendi." açıklamasında bulundu.



Kaya, Obezite Polikliniğinde obezite problemiyle başvuran hastalara psikososyal destek, davranış değişikliği tedavisi ve gerektiğinde de medikal tedavi verildiğini belirtti.



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