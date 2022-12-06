Yığılca Müftülüğü gençlerle buluştu

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde Müftü Seyhan Özsoy ve beraberindekiler, İlçe Gençlik Koordinatörlüğü faaliyetleri kapsamında gençlerle bir araya geldi.

İlçe Müftüsü Özsoy'un katılımı ile ilk olarak Merkez Orhangazi Camisi'nde buluşan gençler daha sonra ilçede faaliyet gösteren Yığılca Matbaasını ziyaret etti.

Matbaa makinelerini yerinde görme fırsatı bulun gençler, ardından bir kafede Müftü Özsoy ile İlçe Gençlik Koordinatörü Fevzi Çelik ve ilçede görev yapan din görevlileri ile tanıştı.

Gençlerle sürekli bir araya gelmeyi hedeflediklerini belirten Özsoy, "Verimli vakitler geçirmeyi, başarılarının artmaları için çeşitli aktiviteler yapmayı planladık. Bu kapsamda bir araya gelerek ön tanışmamızı gerçekleştirdik. Bundan sonraki faaliyetlerimiz de Gençlik Merkezinde artarak devam edecek. Her bir evladımızın vatana, millete faydalı bir birey olabilmeleri için bizler de elimizden geleni yapacağız." dedi.





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