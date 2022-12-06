Düzce-Yığılca yolundaki çalışmalar devam ediyor

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DÜZCE (AA) - Düzce-Yığılca bağlantı yolundaki genişletme çalışmalarına devam ediliyor.

Yığılca-Düzce yolununda Aydın viyadüğü ve Dutlar mevkilerinde çalışma gerçekleştiriliyor.

Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, AA muhabirine, yoldaki çalışmaların hızla devam ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Yığılca-Düzce yolu için büyük emekler sarf ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun vermiş olduğu talimat yerine getiriliyor. Yüklenici firma Aydın köyü viyadüğünden sonra şu an itibarıyla Dutlar köyü geçiş çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Sayın Bakanıma şahsım ve ilçem adına teşekkür ederim."





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