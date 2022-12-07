Düzce Valisi Atay, çadırlarda kalan depremzedeleri ziyaret etti

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DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Cevdet Atay, 23 Kasım'da meydan gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kurulan çadırlarda kalan vatandaşlara ziyarette bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Atay, kurum amirleri ile Fevzi Çakmak ve Koçyazı mahallerindeki çadır alanlarında incelemelerde bulundu.

Mahalle muhtarları ve çadırda kalan vatandaşları dinleyen Atay, olası olumsuzluklara karşı her türlü önlemin alındığını belirtti.

Öte yandan, evlerine girmeye çekinen veya hasar aldığı için evlerine giremeyen vatandaşlar için AFAD tarafından kurulan çadır alanlarında 1896 kişinin barındığı kaydedildi.

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