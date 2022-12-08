DÜ'de "23 Kasım Düzce Depremi, Etkileri ve Normalleşme" konferansı düzenlendi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce Üniversitesi (DÜ) Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "23 Kasım Düzce Depremi, Etkileri ve Normalleşme" konferansı düzenlendi.

DÜ'den yapılan yazılı açıklamada, merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından DÜ kampüsü içerisinde bulunan Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa öğrencilerin katılım gösterdiği belirtildi.

Konferansta konuşan merkez müdürü Doç. Dr. Mehmet Emin Arslan, kentin yapı stokunun yenilediğini ve eski yapıların da güçlendirilerek depremde başarılı bir süreç geçirildiğini ifade edildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD yetkilileriyle saha çalışmalarında bulunduğunu aktaran Arslan, deprem sonrasında Düzce'nin yapı stoku açısından ülkede örnek bir şehir olduğunu vurguladı.

Sunumunda, depremlerde büyüklük ve şiddet kavramları, fay kırılma biçimleri, Türkiye deprem tehlike haritası, depreme dayanaklı yapı tasarım ilkelerinden de bahseden Arslan, büyük depremlerde yapılarda oluşan hasarlar ile 23 Kasım Düzce depreminde oluşan hasarları fotoğraf kareleri eşliğinde anlattı.

Program, Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resul Kara'nın, Doç. Dr. Arslan'a teşekkür belgesi takdimiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.