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DÜ'de "23 Kasım Düzce Depremi, Etkileri ve Normalleşme" konferansı düzenlendi

AA

DÜ'de "23 Kasım Düzce Depremi, Etkileri ve Normalleşme" konferansı düzenlendi

DÜZCE (AA) - Düzce Üniversitesi (DÜ) Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "23 Kasım Düzce Depremi, Etkileri ve Normalleşme" konferansı düzenlendi.

DÜ'den yapılan yazılı açıklamada, merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından DÜ kampüsü içerisinde bulunan Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa öğrencilerin katılım gösterdiği belirtildi.

Konferansta konuşan merkez müdürü Doç. Dr. Mehmet Emin Arslan, kentin yapı stokunun yenilediğini ve eski yapıların da güçlendirilerek depremde başarılı bir süreç geçirildiğini ifade edildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD yetkilileriyle saha çalışmalarında bulunduğunu aktaran Arslan, deprem sonrasında Düzce'nin yapı stoku açısından ülkede örnek bir şehir olduğunu vurguladı.

Sunumunda, depremlerde büyüklük ve şiddet kavramları, fay kırılma biçimleri, Türkiye deprem tehlike haritası, depreme dayanaklı yapı tasarım ilkelerinden de bahseden Arslan, büyük depremlerde yapılarda oluşan hasarlar ile 23 Kasım Düzce depreminde oluşan hasarları fotoğraf kareleri eşliğinde anlattı.

Program, Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resul Kara'nın, Doç. Dr. Arslan'a teşekkür belgesi takdimiyle son buldu.

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