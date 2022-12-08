Düzce Valisi Atay, depremin merkez üssü Gölyaka'da incelemelerde bulundu

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DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Cevdet Atay, 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Gölyaka ilçesinde kurulan çadırlarda kalan vatandaşları ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Atay, Gölyaka Kaymakamı Ali Tuğrul Yıldız, Belediye Başkanı Yakup Demircan ve kurum amirleri ile Gölyaka Kültür Park bölgesinde kurulan çadır alanlarında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Yıldız ve Belediye Başkanı Demircan'dan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Atay, vatandaşlarla sohbet ederek isteklerini dinledi.

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