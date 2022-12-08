Düzce'de marketler denetlendi

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DÜZCE (AA) - Düzce'de temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketleri denetledi.

Halk sağlığının korunması noktasında çalışma yürüten ekipler, raflarda tarihi geçmiş ürün olup olmadığını kontrol etti.

Denetimlerde ekipler, marketlerde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadı.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve sağlığının korunması için ekiplerin denetimleri sıklaştıracağı bildirildi.



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