Düzce'de depremden etkilenen çocukların yüzü oyunlarla gülüyor

DÜZCE (AA) - Düzce'de depremden etkilenen çocuklar, Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlikte gönüllerince eğlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler, depremden etkilenen çocuklara ziyaretler gerçekleştiriyor.
Bu kapsamda ekipler, TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi.
Ekipler, halat çekme, yüz boyama, çuval yarışı gibi oyunlarla çocukların depremi bir an olsun unutturarak eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor.
Spor alanlarında da çocuklarla çalışmalar yapan ekipler, basketbol, zumba, tenis gibi etkinlikler gerçekleştiriyor.