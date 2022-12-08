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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'nin il oluşunu kutladı

AA

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'nin il oluşunu kutladı

DÜZCE (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce'nin il oluşunun 23. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Keşir, mesajında, 9 Aralık 1999'da il olan Düzce'nin büyük hayalleri olduğunu belirtti.

Düzce'nin, son 20 yılda AK Parti döneminde inşa olan bir il olduğuna değinen Keşir, mesajında "Şehrimiz; tarihi, turizmi ve sanayisiyle tercih edilen bir ildir. Özellikle sanayi anlamında yeni alanların açılması için yoğun talepler var. Biz de bu gelişime hizmet etmek için heyecanla projeler yürütüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Keşir, Düzce'nin 1999 yılında 3 ay arayla yaşadığı 2 büyük depremde büyük yaralar aldığını ve enkazından yeniden doğduğuna işaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her alanda yatırımlarla desteklenen şehrin cazibe merkezi haline geldiğini anlattı.

Depremlerden sonra bina stokunda hızlı bir iyileştirme sürecine girildiğini, sonradan yapılanlarla yüzde 75 oranında yenilenme sağlandığından bahseden Keşir, ülkede örnek dönüşüm yaşayan şehrin, depreme en hazır illerden biri olduğunun 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde teyit edildiğini kaydetti.

Keşir, 1999 depreminin ardından sağlık altyapısını güçlendirmek için yapılan yatırımlara değinerek, Düzce'nin aynı zamanda ilçelerinin tamamında doğal gaz kullanan iki ilden biri olduğuna dikkati çekti.

Düzce'nin sanayi ve turizmle her geçen gün bir adım öne çıktığını belirten Keşir, "2021 yılı itibarıyla OSB'lerdeki üretimle 155 ülkeye ihracat yapıyoruz. Sanayiden ticarete, sağlıktan turizme gelişen, büyüyen potansiyeliyle şehrimiz her geçen gün bir adım öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Keşir, millet bahçesi, sıfır atık tesisi, hayvan barınağı ve ulaşım master planıyla modern şehircilik örneği sergilediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çocukların, gençlerin, kadınların, hemşehrilerimizin mutlu ve huzurlu bir kent yaşantısı sürmeleri için durmak yok, çalışmaya devam. Geçmişten günümüze bu şehir için emek veren, alın teri döken, taş üstüne taş koyan herkesi şükranla anıyor; Düzce'mizin il oluşunun 23. yılını kutluyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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