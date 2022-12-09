Düzce Valisi Atay, Düzce'nin il oluşunu kutladı

DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce'nin il oluşunun 23. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Atay, mesajında, Düzce'nin gelişim gösteren bir il olduğunu vurguladı.
Düzce'nin, Türkiye'nin "en genç" ili olduğuna işaret eden Atay, "Düzce'miz, sahip olduğu doğası, turizmi, ekonomisi, tarımı ve mevcut potansiyelleriyle ulaşmak istediği refah düzeyine doğru sağlam ve emin adımlarla ilerlemektedir. Düzce'mizin il oluşunun 23. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.