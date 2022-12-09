Düzce Valisi Atay, Düzce'nin il oluşunu kutladı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce'nin il oluşunun 23. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atay, mesajında, Düzce'nin gelişim gösteren bir il olduğunu vurguladı.

Düzce'nin, Türkiye'nin "en genç" ili olduğuna işaret eden Atay, "Düzce'miz, sahip olduğu doğası, turizmi, ekonomisi, tarımı ve mevcut potansiyelleriyle ulaşmak istediği refah düzeyine doğru sağlam ve emin adımlarla ilerlemektedir. Düzce'mizin il oluşunun 23. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.