1999 depreminin ardından il olan Düzce, yatay mimariyle büyümeye devam ediyor

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DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999'da iki büyük depremin ardından yapı stoğunun büyük kısmı hasar alan ve 9 Aralık 1999'da il statüsüne geçirilen Düzce, her geçen yıl bu felaketin kötü izlerini silip, yatay mimari modeliyle yeniden ayağa kalktı.

17 Ağustos'ta 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi ile yıkıma uğrayan o dönem Bolu'nun ilçesi olan Düzce, bu depremin yaralarını sarmaya çalışırken, yaklaşık üç ay sonra 12 Kasım'da bu kez 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Merkez üssü Düzce olan depremde 763 kişi hayatını kaybetti, Marmara Depremi ile bu sayı toplamda 1100'ü geçti. Her iki depremde toplam 4 bin 948 kişi de yaralandı.

12 Kasım'daki sarsıntıda 26 bin 704 ağır, 37 bin 825 orta, 40 bin 944 hafif hasarlı yapı tespit edilen Düzce, dönemin hükümeti tarafından depremin üzerinden bir ay geçmeden, 9 Aralık 1999'da alınan kararla il yapıldı.

İl statüsüne kavuşması ile depremin yaraları daha hızlı sarılmaya başlayan Düzce'de, yatay mimari modeli sürdürülüyor.

Kentte en son 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı ve yıkılan bina olmadı.

- "Kentsel dönüşümler hızlıca gerçekleştirildi"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AA muhabirine, Düzce'nin, Türkiye'nin en genç ili olduğunu ve 12 Kasım 1999 depreminin ardından aynı yılın 9 Aralık tarihinde il statüsüne alındığını anımsattı.

Düzce'nin il olmasının üzerinden geçen süreçte sanayi, tarım, turizm ve ticaretin önemli anlamda geliştiğini gördüklerini anlatan Özlü, "Düzce, önümüzdeki dönemlerde bölgenin parlayan yıldızı olacak bir şehirdir." dedi.

Depremin ardından il olunmasıyla birçok konuda yeni tedbirler alma yoluna gittiklerini anlatan Özlü, şöyle konuştu:

"17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 yıllarında yaşanan depremlerin ardından Düzce'de konut stoğu yenilendi. Burada kentsel dönüşümler hızlıca gerçekleştirildi. Dolayısıyla Düzce bu yeni konut stoğu sayesinde 23 Kasım'da yaşadığımız depremi tek bir can kaybı olmadan atlattı. Düzce'de kentsel dönüşümler ve konut stoğunun yeni olmasını çok çok önemsiyor ve titizlikle üzerinde duruyoruz. Bundan sonraki süreçte de yeni konut stoğu ve kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızla devam edecek."





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