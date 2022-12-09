Düzce Valisi Atay, Bursa'dan depremzedelere harçlığını gönderen öğrenci ile görüştü

DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Cevdet Atay, Bursa'da biriktirdiği harçlıklarını depremde evleri zarar gören kardeşlerine gönderen 6. sınıf öğrencisi Muhammed Emir Ateştepe ve ailesi ile telefonda konuştu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Peyami Safa Ortaokulu'nda okuyan Muhammed Emir Ateştepe, Düzce'de 23 Kasım'da yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Vali Atay'a mektupla biriktirdiği harçlıklarını gönderdi.

Mektubu açınca duygulanan Vali Atay, Ateştepe ve ailesine ulaşarak görüntülü konuşma yaptı.

Aile ile görüşen Atay, "Mektubu gördüğümde tüylerim diken diken oldu. Çok güzel bir çocuk yetiştirmişsiniz. Sizlerden Allah razı olsun. Vatanını, milletini bu kadar seven, depremde buradaki depremzede vatandaşlarla yüreği çarpan bir evlat yetiştirmişsiniz. Evladınızla ne kadar gurur duysanız azdır. Muhammed kardeşimin gönderdiği mektup ve paralar şu an elimde. Çok sevindim. Çok gururlandığımı söylemek isterim." diye konuştu.

Muhammed'in babası Süleyman Ateştepe ise "Oğlum ağabeyi ile böyle bir şey söylediğinde ben de çok gururlandım. Amacımız vatanına, milletine hayırlı bir evlat olsun. Biz de sizlere çok teşekkür ederiz." dedi.

Muhammed Emir Ateştepe ile görüşen Vali Atay, "Sen ne kadar iyi ve büyük yürekli bir insansın. Senin gözlerinden öpüyorum. Seninle çok gurur duydum. Büyüyünce vatana, millete hayırlı işler yaparsın. Bu insanlığını hiç kaybetme. Sen böyle insanlara yardımcı olursan Allah da senin yolunu açar. Düzce'ye gelirsen seni tanımak, ağırlamak isterim. Bu emanetiniz bahsettiğiniz yerlere ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Muhammed Emir Ateştepe'nin, Vali Cevdet Atay'a yazdığı mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Selamünaleyküm Sayın Valim Cevdet amcam. Düzce'de olan depremi duydum, çok üzüldüm. Evleri yıkılan, benim gibi çocuk olanlara, harçlıklarımı biriktirerek destek olmak istedim. Gönderdiğim paramı gereken yere harcamanı isterim. Vali amcam, ellerinden öperim."

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