Düzce'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

H.Ç. idaresindeki 81 DS 222 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolundaki kavşakta, D.K. yönetimindeki 06 BK 5265 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki diğer 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.

Bu kişilerden 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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