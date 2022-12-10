Düzce Valisi Atay, çadırlarda kalan depremzedeleri ziyaret etti

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DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Cevdet Atay, 23 Kasım'da meydan gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kurulan çadırlarda kalan vatandaşlarI ziyaret etti.



Vali Atay, Kültür Mahallesi Anıtpark ve Millet Bahçesi'nde kurulu olan çadır alanlarında incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan ve çadırlarda kalan vatandaşları dinleyen Atay, olası olumsuzluklara karşı her türlü önlemin alındığını belirtti.

Öte yandan AFAD tarafından kent genelinde kurulan çadırlarda kalan vatandaşların, evlerine ya da konteynerlere geçişlerinin devam ettiği kaydedildi.

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