Anadolu Otoyolu'nda çimento yüklü tankerde çıkan yangın hasara neden oldu

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DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde çimento yüklü tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ümit K. idaresindeki 37 BG 255 plakalı çimento yüklü silobas tankerinin arka lastikleri, Anadolu Otoyolu Kaynaşlı Gişeleri mevkiinde yanmaya başladı.

Durumu fark ederek sürücü, aracını durdurarak alevleri söndürmeye çalıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Söndürülen yangında, aracın arka bölümünde hasar meydana geldi.

Yangın nedeniyle yolda bir süre kontrollü sağlanan trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Öte yandan yangın, yoldan geçen sürücülerce cep telefonuyla kaydedildi.

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