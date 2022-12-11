Batı Karadeniz'de hamsi azlığı fiyatları yükseltti

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DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'de az miktarda avlanan hamsinin fiyatı arttı.



Balıkçı Tunçay Gür, yaptığı açıklamada, hamsinin az avlanması nedeniyle fiyatının yükseldiğini belirtti.

Bazı etkenlerin, hamsi fiyatını etkilediğin belirten Gür, "Havaların bu ara iyi olmamasından dolayı balıkçılar avlanmaya yeterince çıkamıyor. Birinci etken hava şartları. Diğer bir etken de palamut avcılığı devam ettiği için balıkçılar palamut avlanmaya devam ediyor. Bundan dolayı hamsi fiyatları yüksek oluyor." dedi.

Tezgahlarda hamsinin kilogramı 80 liradan satılıyor.

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