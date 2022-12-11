Düzce'de bir evin deposunda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 şiddetindeki depremde ağır hasar gören ve yıkılması beklenen bir evin depo bölümünde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Gürcü Çiftlik Köyü'nde Emrullah Küçükdişli'ye ait iki katlı evin depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, evin bitişiğinde bulunan samanlığa da sıçradı.



Yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabalarıyla yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Yangına müdahale etmeye çalışan F.K, A.D. ve K.İ. dumandan etkilendi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 3 kişi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, evin 23 Kasım'da kentte meydana gelen 5,9 şiddetindeki depremde ağır hasar gördüğü, yıkım kararının ardından boşaltıldığı, eşyaların konulduğu depoda yangın çıktığı öğrenildi.

Aile fertlerinin, depremin ardından bahçeye konulan ve yaşamlarını sürdürdükleri konteynere yangının sıçramaması için caba gösterirken dumandan etkilendikleri belirtildi.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.