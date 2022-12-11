Düzce'de silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

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DÜZCE (AA) - Düzce'de silahlı kavgada başından vurularak ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Çay Mahallesi Saatçigil Caddesi'nde dün A.A. ve Y.A. ile tartışması sonucu çıkan kavgada silahla başından yaralanan Canpolat Ak, tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, dünkü kavgadan sonra kaçan şüpheliler A. A. ve Y.A'yı gözaltına aldı.

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