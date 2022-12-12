Düzce Valiliğinden ölümlü silahlı kavgaya ilişkin açıklama

DÜZCE (AA) - Düzce Valiliği, 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın, Düzcespor-Amedspor karşılaması ve taraftarlarıyla ilgisinin olmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Düzcespor-Amedspor karşılaşması sonrası basına yansıyan olaylarla ilgili açıklama yapılması zarureti oluştuğu belirtildi.
Açıklamada, 3-4 kişilik bir grubun kendi aralarında sözlü münakaşanın ardından ilk yarıdan sonra stattan ayrıldığı, Çay Mahallesi dere kenarında bir araya gelerek kavgaya devam ettiklerinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kavga esnasında, silahla ateş edilmesi sonucu C.A. (2004 Düzce doğumlu) vurularak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Vefat eden şahsın Düzcespor-Amedspor maçına hiç gelmediği, arkadaşlarının davetiyle parka gittiği anlaşılmıştır. Olayı gerçekleştiren şüphelinin, maktulün uzaktan akrabası olan B.A. (1997 Düzce doğumlu) olduğu anlaşılmıştır. Konunun, Düzcespor-Amedspor karşılaşması ve taraftarları ile alakalı olmadığı alınan ifadeler ve yapılan tahkikatta anlaşılmıştır."
Şüphelilerin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, tahkikatın sürdüğü ifade edildi.