Akçakoca'da jandarmadan "Kadın Şiddetine Hayır" semineri

DÜZCE (AA) - Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığınca "Kadın Şiddetine Hayır" semineri düzenledi.
Dadalı köyünde köy toplantı salonunda kadınlarla bir araya gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, seminerde kadınlara bilgiler verdi.
Köy muhtarı Cemil Çakmak, Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığına teşekkür ederek, "Jandarmanın köyümüzde kadınlara seminer vermesi, fikir alışverişinde bulunması bizleri mutlu etmiştir. Komutanlığımıza ve katılan köyümüzün hanımlarına köyümüz adına canı gönülden teşekkür ediyoruz." dedi.