Düzce'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

G.Y. idaresinde 81 FJ 307 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Çekez Taşköprü ışıklı kavşakta F.K. yönetimindeki 72 EE 646 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, minibüs sürücüsü F.K. ile otomobildeki F.Y. ve S.Y. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



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