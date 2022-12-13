Düzce'de mahmuz çalışması sırasında denizde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde mahmuz (kıyıya dik ve dar inşa edilen ince yapı) çalışmaları sırasında denizde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı.

Mahmuz çalışmaları sırasında fırtınaya yakalanarak denizde mahsur kalan 2 işçi, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Akçakoca Belediyesi bünyesindeki jet-ski ile karaya çıkarılan işçilerin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.