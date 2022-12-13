Düzce'de yangın çıkan cip kullanılamaz hale geldi

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DÜZCE (AA) - Düzce'de cipte çıkan yangın söndürüldü.



Tolga H. idaresindeki 81 ACP 081 plakalı cip, D-100 kara yolunun Kaynaşlı ilçesi Şimşir mevkisinde alev aldı.

Dumanların yükseldiğini gören sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, cip kullanılamaz hale geldi.

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