Düzce'de depremin ardından başlatılan çalışmalar sürüyor

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DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Cevdet Atay, 23 Kasım'daki depremin ardından başlatılan çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Atay, yaptığı yazılı açıklamada, kentte 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğünde depremin üzerinden 20 gün geçtiğini hatırlattı.

Sahada aktif 376 aracın yer aldığını, 1878 personelin görev yaptığını aktaran Atay şunları kaydetti:

"Çadır alanlarımızda şu an itibarıyla 3 bin 755 kişi barınmaktadır. Bireysel ve toplu alanlarda kurulan konteyner sayısı 404 sayısına ulaşmış, 791 ağır hasarlı konuttan 630 konut tahliye edilmiş, 333 konutun yıkımı gerçekleştirilmiştir. 155 konutun tahliyesi ise devam etmektedir. Merkez ve ilçelerde yurt ve pansiyonlarda kalan toplam kişi sayısı 37'dir. İlimiz genelinde bugün itibarıyla 19 bin 590 hanemize bina hasar, 10 bin 261 kişiye de eşya zararı ödemesi gerçekleştirilmiştir. Ödemelerimiz devam etmektedir. Afet Psikososyal Destek Grubu tarafından bölgede 28 bin 565 kişiye psikososyal destek hizmeti sunulmuştur. Depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Atay, kentte 4 ikram ve 3 mobil mutfak aracının desteği ile 12 yemek noktasında vatandaşların yanında olmaya devam edildiğini belirtti.

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