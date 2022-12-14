Meslek lisesi mutfağında kazanlar öğrenciler için kaynıyor

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DÜZCE (AA) - Düzce'de meslek liselilerin okuldaki atölyede hazırladıkları yemekler, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere ücretsiz ulaştırılıyor.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, alan şefi Mehmet Avan ve diğer öğretmenlerin nezaretinde, okul içerisinde kurulan "Mutfak Sanatları Atölyesi"nde uygulamalı ders alarak yemek yapmayı öğreniyor.

Öğrenciler, mesleğin inceliklerini öğrenmenin yanı sıra taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin beslenme ihtiyacını karşılıyor.



İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, AA muhabirine, il genelinde 2 öğretmenevi ve bir meslek lisesinde 110 okuldaki 10 bin 9 öğrenciye ücretsiz yemek hazırlandığını söyledi.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Mehmet Avan da meslek liselilerin hem deneyim kazandığını hem de öğrencilere yemek hazarladığını kaydetti.



Öğrenci Buse Bulut ise öğrencilere yemek hazırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



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