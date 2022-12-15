Düzce'de balıkçılar fırtına sonrası yeniden denize açıldı

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DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, hava şartlarının düzelmesinin ardından yeniden ava çıktı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 gündür denize açılamayan balıkçılar, sabahın erken saatlerinde ağlarını denize bıraktı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, kötü hava şartlarının son 2 gündür avcılığı engellediğini fakat bugün balıkçıların yeniden denize açıldığını söyledi.

Denizde belirli oranda avcılık yapıldığını belirten Karakaş, "Balıkçılar iki gün boyunca barınak içerisinde eksiklerini tamamladılar. Bugün itibarıyla rüzgar biraz hafifleyince avcılık kaldığı yerden tekrar devam etti. İki günlük boşluk oluşmuştu. Umarım tekrar bereketli avcılık olur." diye konuştu.

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