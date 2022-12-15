Düzce'de Milli Parklar ekiplerine Sarıkaya Mağarası'nda eğitim verildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Yığılca ilçesi Sarıkaya Mağarası'nda personele yönelik temel ve uygulamalı eğitim düzenlendi.

Mağara Çalışma Grubu ekibi tarafından mağarada mahsur kalma, mağaraya iniş, mağara ve dağcılık ekipmanlarının kullanımı gibi temel mağaracılık eğitimleri verildi.

Mağaranın girişten itibaren yaklaşık 500 metrelik kısmında inceleme ve uygulama eğitimi yapan ekip, daha sonra Gölyaka ilçesinde bulunan Efteni Gölü'nde eğitimlerini sürdürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.