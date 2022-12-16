Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Doğum sıranız kişilik özelliklerinizi belirliyor! Eğer en büyük çocuk sizseniz bu özelliklere sahipsiniz...

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE/BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu ve Düzce kesiminde sis etkisini gösteriyor.

Otoyolun Düzce kesimi Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen ile gişeler mevkilerinde sabah etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Bolu kesiminde ise Elmalık, Abant gişeleri, Köroğlu ve tünel mevkilerinde sis görülüyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce ve Bolu geçişlerinde de sis görüş mesafesini düşürdü.

Güzergahı kullanan sürücüler, yolda dikkatli ilerledi. Bölgede görevli polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan, Düzce ve Bolu kent merkezinde de sis etkili oluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.