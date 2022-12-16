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Düzce'deki depremde kaybolduktan sonra kavuştuğu kedisini yanından ayırmıyor

AA

Düzce'deki depremde kaybolduktan sonra kavuştuğu kedisini yanından ayırmıyor

DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - Düzce'de yaşayan Arif Bayraktar, kentte 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde kaybolan kedisine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

42 yaşındaki Bayraktar AA muhabirine, kedileri çok sevdiğini anlattı.

Bir aylıkken aldığı ve şu an 7 aylık olan kedisi "Müezza"nın bakımını kent merkezindeki kitapçı dükkanında yaptığını dile getiren Bayraktar, 22 Kasım akşamı kedisini dükkanında bırakarak evine gittiğini belirtti.

Bayraktar, gece yaşanan depremde zarar gören dükkanın önünden geçenlerin, bir kedinin içeride mahsur kaldığını fark edince durumu kendisine aktardığını, ailesini güvenli bir yere bırakarak dükkana gittiğini ifade etti.

Daha önce de bir kedisinin kaybolduğunu dile getiren Bayraktar, "Diğer kedim kaybolduğunda çok üzülmüştüm ve canım yanmıştı. O acıyı dindirmek için Müezza'yı aldım ve büyüttüm. Onunla da depremde bir kaybolma anımız oldu." dedi.

- "Umudumuzu kaybetmiştik"

Bayraktar, deprem gecesi ailesiyle olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"İlk etapta dükkanımın bu kadar dağıldığını fark etmemiştim. O yüzden hemen dükkana gelmedim ve ailemle ilgilendim. Sonradan tanıdıklar dükkanın halini atınca ve kedimin dükkanın girişinde yardım beklediğini görünce korktum. Hemen kardeşimle geldik. Biz buraları toplarken kardeşim çöp atmaya gidiyor ve döndüğünde kedinin olmadığını görüyor."

Kedinin kaybolduğunu anladıklarında aramaya başladıklarını ancak sonuç alamadıklarını aktaran Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bizi tanıyan birinin kediyi aldığını ve getireceğini düşündük, içimiz rahattı. Birkaç gün, dükkanı toplama telaşında kedinin gelmesini beklerken geçti. Daha sonra endişelenmeye başladık. Zaten bir kedimiz kaybolmuştu, bunun da kaybolduğunu düşünmeye başladık ve üzüldük. Sosyal medyadan ilan verdim. Bunun üzerine yabancı bir aile kediyi bana getirdi. Onlar da kedi bakıyormuş. Köpeklerin kedimize saldırdığını görüp almışlar, sahip çıkıp bir süre bakmışlar. Bir haftayı aşkın süre evlerinde kalmış, yedirmişler, yıkamışlar. Daha sonra bize geriye getirdiler. Biri aldı ve geri getirmeyecek diye düşünüp umudumuzu kaybetmiştik. Geri geldiğinde çok sevindik."

Bayraktar, Müezza'yı çocuğu gibi gördüğünü anlatarak, "Kedi insanın bir evladı gibi oluyor. Bunu kedi bakanlar anlayabilir. Bakmayanlar 'Ne alakası var, evlat gibi olur mu?' diyebilir ama gerçekten evlada yakın bir sevgi. Müezza getirilince çok mutlu oldum." ifadesini kullandı.

Bayraktar, depremden sonra 10 gün ayrı kaldığı kedisini kendisine ulaştıran aileye minnettar olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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