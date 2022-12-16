TOSFED Baja Kupası'nın final ayağı Düzce'de başladı

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DÜZCE (AA) - 2022 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Baja Kupası'nın 4. ve son ayağının startı Düzce'de verildi.

Düzce Otomobil Sporları ve Off-Road Kulübü (DOSOD) tarafından organize edilen yarışa katılan 20 ekip, kent turu yaptıktan sonra Valilik Meydanı'nda toplandı.

Burada ekipler, Düzce Vali Yardımcısı Haluk Çakmak, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından verilen startın ardından yarışa başladı.

Baja Kupası'nın son ayağı, yarın Beyköy beledisinden başlayarak Gölyaka Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'nda sürecek.

Yarış, 18 Aralık'ta Kaynaşlı ilçesinde 2 etapta koşularak son bulacak.

Organizasyonun ardından 2022 TOSFED Baja Kupası genel klasman ve sınıf birincileri belirlenecek.

Vali Yardımcısı Çakmak, gazetecilere, bu yarışla vatandaşların deprem psikolojisini bir nebze de olsa atacaklarını söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yazıcı da 2022 TOSFED Baja Kupası'nın son ayağının kentte düzenlenmesinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek, "Bu yarışların Düzce'de düzenlenmesi kentin doğal güzelliklerinin tanınması anlamında çok önemli. Federasyonca belirlenmiş parkurlarımızda yarışmacılarımız yarışlarını tamamlayacaklar." dedi.

DOSOD Başkanı İsmail Aydın ise organizasyonda 40 yarışmacının mücadele edeceğini aktararak, "Cumartesi ve pazar günü orman etapları ve seyirci etabımız olacak. Daha sonra sezonun dereceye girenleri belirlenecek ve kupaları verilecek." diye konuştu.

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