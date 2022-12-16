Düzce'de havlu peçete ve tuvalet kağıdı yüklü tır yandı

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DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nda bir dinlenme tesisinde tuvalet kağıdı ve havlu peçete yüklü tır yanarak kullanılmaz hale geldi.

Elizbar Caiani idaresindeki ZU 721 R Gürcistan plakalı tır, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Kaynaşlı mevkisindeki bir dinlenme tesisinde mola verdi.

Aracını durdurduğunda dumanları fark eden sürücü, kendi imkanları ile arka lastiklerden başlayan yangını söndürmeye çalıştı. Yangın kısa sürede tuvalet kağıdı ve havlu peçete yüklü tırın tamamını sardı.



Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince köpükle müdahale edilen yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışma neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucunda tır kullanılmaz hale geldi.





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