TOSFED Baja Kupası final ayağı 1. etap yarışları Düzce'de başladı

DÜZCE (AA) - 2022 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Baja Kupası'nın 4. ve son ayağında 1. etap yarışları Düzce'de başladı.
Düzce Otomobil Sporları ve Off-Road Kulübü (DOSOD) tarafından organize edilen yarışa katılan 20 ekip, Fındıklı Aksu'da yer alan 53,5 kilometre uzunluğundaki Ferdi Kılıçoğlu etabını geçecek.
Gün içerisinde 2 kez aynı etabı turlayacak ekipler, saat 14.00'te ikinci tura başlayarak günü 16.10'da tamamlayacak.
Yarış, 18 Aralık'ta Kaynaşlı ilçesinde 2 etapta koşularak son bulacak.
Organizasyonun ardından 2022 TOSFED Baja Kupası genel klasman ve sınıf birincileri belirlenecek.