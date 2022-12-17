Düzce'de beden eğitimi dersinde fenalaşan öğrenci hastanede hayatını kaybetti

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DÜZCE (AA) - Düzce'de beden eğitimi dersinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan öğrenci yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Gölyaka ilçesindeki Şehit Ercan Eker Ortaokulunda 7. sınıf öğrencisi Mehmet Eren Başar (12), 12 Aralık'ta beden eğitim dersinde futbol oynarken fenalaştı.

İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri, öğrenciyi Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Daha sonra Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Zekai Tahir Burak Çocuk Bölümüne sevk edilen Başar, yoğun bakımdaki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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