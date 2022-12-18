Düzce'de iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Ziya Bircan Yalçın'ın kullandığı 81 AAT 916 plakalı cip ile İsmail Çiftçi yönetimindeki 81 DK 533 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu Hacıkadirler mevkisinde çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüler, Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle tek şeridi trafiğe kapatılan kara yolu, ekiplerin araçları kaldırmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Diğer kazada da merkeze bağlı Rasim Betir Paşa Bulvarı eski sanayi istikametine doğru ilerleyen Kasım Kaya'nın kullandığı 34 EED 174 plakalı otomobil ile Alim Soylan idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarpıştı.

Kazada R.S, E.K.K. ve T.C. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

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