Düzce'de iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce'de iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

AA

Düzce'de iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Ziya Bircan Yalçın'ın kullandığı 81 AAT 916 plakalı cip ile İsmail Çiftçi yönetimindeki 81 DK 533 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu Hacıkadirler mevkisinde çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüler, Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle tek şeridi trafiğe kapatılan kara yolu, ekiplerin araçları kaldırmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Diğer kazada da merkeze bağlı Rasim Betir Paşa Bulvarı eski sanayi istikametine doğru ilerleyen Kasım Kaya'nın kullandığı 34 EED 174 plakalı otomobil ile Alim Soylan idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarpıştı.

Kazada R.S, E.K.K. ve T.C. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de esnafla görüştü
YEREL HABERLER AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, ...
Düzce'de beden eğitimi dersinde fenalaşan öğrenci hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Düzce'de beden eğitimi dersinde fenalaşan öğrenci ...
Düzce'de minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Düzce'de minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ...
TOSFED Baja Kupası final ayağı 1. etap yarışları Düzce'de başladı
YEREL HABERLER TOSFED Baja Kupası final ayağı 1. etap yarışları ...
(Görüntülü)MANTARDAN ZEHİRLENEN KADIN EVİNDE BAYGIN BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)MANTARDAN ZEHİRLENEN KADIN EVİNDE BAYGIN ...
Mantardan zehirlenen kadın, evinde baygın bulundu
YEREL HABERLER Mantardan zehirlenen kadın, evinde baygın bulundu
Düzce'de mantardan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Düzce'de mantardan zehirlenen kadın hastaneye ...
Düzce'de havlu peçete ve tuvalet kağıdı yüklü tır yandı
YEREL HABERLER Düzce'de havlu peçete ve tuvalet kağıdı yüklü tır ...
TOSFED Baja Kupası'nın final ayağı Düzce'de başladı
YEREL HABERLER TOSFED Baja Kupası'nın final ayağı Düzce'de başladı
Düzce'de depremin ardından başlatılan çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Düzce'de depremin ardından başlatılan çalışmalar ...
Düzce'deki depremde kaybolduktan sonra kavuştuğu kedisini yanından ayırmıyor
YEREL HABERLER Düzce'deki depremde kaybolduktan sonra kavuştuğu ...
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
Düzce'de refüjdeki ağaçlara çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Düzce'de refüjdeki ağaçlara çarparak devrilen hafif ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.